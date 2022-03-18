Мединский: Москва и Киев близки к согласию по нейтральному статусу Украины

18 мар. 19:19

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил сегодня, что стороны максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО – главным темам переговоров.

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он, передает РИА Новости.

Вместе с тем, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины. "Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", - добавил Мединский.