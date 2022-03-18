Экс-глава района Дагестана получил условный срок за взятку на миллион

18 мар. 19:04

Ленинский суд Махачкалы вынес приговор экс-главе Цунтинского района Дагестана Шамилю Магомедову, об этом рассказали в пресс-службе суда.

"Из материалов суда следует, что Магомедов, будучи главой района, потребовал взятку в размере свыше 1,25 млн рублей (10% из выделенных средств) у строительных компаний, которые должны были отремонтировать три школы района. Затем он снизил сумму до 980 тыс рублей", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В итоге потерпевшие обратились в УФСБ, его сотрудники задержали чиновника с поличным при получении требуемой им суммы в одном из ресторанов Махачкалы .

Приговор по делу о получении взятки в крупном размере - семь лет лишения свободы условно, а также штраф на сумму, которую он хотел получить как "откат".