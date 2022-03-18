В начале недели Московская биржа возобновит торги ОФЗ

18 мар. 18:52

ЦБ РФ готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже: в понедельник откроются торги облигациями федерального займа (ОФЗ), - заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги ОФЗ", - пассказала Набиуллина, передает РИА Новости.

"Банк России сам будет осуществлять покупки ОФЗ, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов", - сообщила она, уточнив, что операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности.

После стабилизации ситуации на финансовых портфель облигаций будет продан, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику, - добавила Набиуллина.