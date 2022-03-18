СМИ рассказали, как экс-президент Армении стал гражданином Сент-Китс и Невис

18 мар. 18:46

Экс-президент Армении Армен Саркисян получил гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции на $500 тыс, сообщают армянские СМИ.

Как передает издание Hetq.am, ссылаясь на попавшие к нему документы компании Henley and Partners, устраивавшей такие сделки, Саркисян был гражданином этого государства, как минимум, уже в 2013 году.

В то же время, как следует из Конституции Армении, президентом страны может стать человек, имевший за последние 6 лет только армянское гражданство. Саркисян же занял этот пост 2 марта 2018 года.

Сам политик пояснил, что инвестиции пошли на развитие отеля Park Hyatt, новый паспорт же его не интересовал.

О гражданстве другого государства у Саркисяна стало известно 24 января - за день до этого он подал в отставку.