Бюджетных мест в российских вузах будет больше

18 мар. 18:37

В магистратуре и аспирантуре вузов России будет больше бюджетных мест – этот вопрос уже прорабатывает Минобрнауки РФ, - сообщил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков.

"Мы очень внимательно анализируем меры поддержки системы высшего образования, университетов и науки. И мы отдельно прорабатываем возможность дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриатов, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах. Окончательное решение не принято, но на всех площадках, где мы это обсуждали, это уже поддержано", - рассказал Фальков, передает РИА Новости.

"Решение будет оформлено" в течение двух-трех недель, а в этом году на аспирантуру было выделено на тысячу мест больше, - добавил министр.