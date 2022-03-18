Человека, напавшего на журналистов, задержали в Тбилиси

18 мар. 18:34

Специальная следственная служба Грузии задержала подозреваемого в воспрепятствовании работе журналиста и оператора оппозиционного телеканала "Формула", сообщил глава ведомства Кока Кацитадзе.

По его словам, на журналистов напали накануне в баре в центре Тбилиси во время записи интервью.

Предварительно установлено, что обвиняемый выразил недовольство работой представителей прессы, оскорбил их и потребовал, чтобы они ушли из бара.

Задержанному грозит штраф или исправительные работы, передает Sputnik Грузия.