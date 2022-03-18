Производство грибов выросло почти на треть в России

18 мар. 18:23

Производство грибов в РФ в прошлом году выросло почти на 30% относительно 2020 года, такое сообщение распространила пресс-служба Минсельхоза России

"В прошлом году производство грибов в нашей стране составило рекордные 111 тыс т, увеличившись на 29%", - цитирует его ТАСС.

В министерстве уточнили, что за последние пять лет объемы увеличились в 11 раз, так что на сегодняшний день это направление входит в число самых быстроразвивающихся сегментов агропромышленного комплекса.

По сведениям Национального союза производителей плодов и овощей, Россия на 90% обеспечивает себя грибами, и в нынешнем году их импорт в РФ будет почти полностью замещен.