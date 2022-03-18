Газпром запустил платежный кошелек GazpromPay

18 мар. 18:16

Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay – оно позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, - сообщили в кредитной организации.

"Газпромбанк запустил новое платежное решение - кошелек GazpromPay, позволяющий быстро, удобно и безопасно совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, к которому клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту... Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", - говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Еще одна особенность российского "кошелька" – его не нужно скачивать на смартфон в виде отдельного приложения, достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту, - добавили в пресс-службе.