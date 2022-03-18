Набиуллина пообещала не допустить "закручивания инфляционной спирали"

18 мар. 17:59

Центральный банк РФ не допустит закручивания инфляционной спирали в России, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания его совета директоров.

"Какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим", - цитирует ее РИА Новости.

Набиуллина признала, что давать какие-либо прогнозы сейчас сложно, но очевидно, что инфляция в этом и, скорее всего, в следующем году поднимется выше прежних оценок, а ВВП в ближайшие несколько кварталов снизится.

Глава ЦБ РФ пояснила, что регулятор будет реализовать денежно-кредитную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новой ситуация и инфляция возвратилась к 4% в 2024 году.