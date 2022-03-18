Кирилл Степанов заверил в безопасности туротрасли Крыма

18 мар. 17:56

Туризм в Крыму абсолютно безопасен, и туристы активно бронируют места под летний отдых, - сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

"Органами государственной власти, правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Нет причин сомневаться как в надежной защищенности полуострова, так и безопасности крымской туристической отрасли", - рассказал Степанов, передает "Интерфакс".

В этом году курортный сезон в Крыму ожидается не ниже уровня предыдущих лет – это видно по активному бронированию отелей на майские праздники и летний период. Возросло и число групповых броней со стороны профсоюзов и предприятий.

Также эксперты прогнозируют возможный приток гостей из стран СНГ, в частности, из Беларуси, а туристическая инфраструктура полуострова готова к увеличению числа туристов, - добавил Степанов.