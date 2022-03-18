ООН поможет Азербайджану восстановить и разминировать освобожденные территории

18 мар. 17:47

Институты ООН помогут Азербайджану в восстановлении и разминировании деоккупированных территорий. Об этом сообщила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на заседании в честь 30-летия партнерства Азербайджан-ООН, прошедшем в Шуше.

"2 марта 1992 года Азербайджан стал членом ООН, и на протяжении этих лет мы стремимся к укреплению нашего сотрудничества. Открыв впервые наш офис в Баку , мы помогали беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим от конфликта", - цитирует ее АЗЕРТАДЖ.

Андреева напомнила, что первого марта прошлог года было заключено соглашение по главным направлениям сотрудничества между АР и ООН на следующие пять лет, в нем идет речь о гендерном балансе, окружающей среде, инклюзивности и прочих вопросах.

Резидент-координатор также высоко оценила роль Азербайджана в Движении неприсоединения и усилия Баку в борьбе с пандемией коронавируса в рамках этой организации.