Блокировка нависла над YouTube – источник

18 мар. 17:42

Уже в ближайшие дни Роскомнадзор может заблокировать в России видеохостинг YouTube, - сообщил источник, близкий к Роскомнадзору.

"Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют ...Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta, и блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ограничения на работу видеохостинга могут ввести уже сегодня.

Напомним, 11 мата Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. Ранее Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.