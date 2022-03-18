Главы МИД и Минобороны Евросоюза обсудят возможные сценарии развития ситуации на Украине

18 мар. 17:24

В понедельник, 21 марта, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел и глав Минобороны стран-членов Евросоюза, в ходе которой верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель свой анализ возможных сценариев развития конфликта на Украине. Об этом сообщил сегодня источник во внешнеполитической службы ЕС.

По его словам, на встрече будут обсуждаться дипломатическое урегулирование, сдерживание России и помощь Украине.

"ЕС продолжит поддерживать Украину, в том числе поставлять Киеву оружие, гуманитарную помощь, предоставлять макрофинансовую помощь и поддержку в сфере кибербезопасности", - сказал дипломат.

Он также сообщил, что на встрече выступит министр обороны Украины Алексей Резников. Эта дискуссия станет подготовкой саммитов ЕС, НАТО и "Большой семерки" (G7), которые пройдут в Брюсселе 24-25 марта.