Крымский рис поможет импортозамещению

18 мар. 17:21

Крымский рис, возможность выращивать который появилась после возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу, может стать хорошим вкладом в импортозамещение, заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

"Происходит глобальное изменение направлений торговых потоков, что в перспективе неизбежно отразится и на структуре внутреннего потребительского спроса. В этой связи полагаю, что посевные площади, отведенные крымскими аграриями под рис, избыточными не станут. Отечественный рис может заменить часть импортных продуктов, в том числе, макаронные изделия, производимые из рисовой муки, что являлось бы хорошим вкладом в общую политику импортозамещения в стране", - сказал Степанов, передает "Интерфакс".

Напомним, с 2013 года, когда канал еще работал, Крым лишился 13,5 тыс га посевов риса, а из 13,8 тыс га посевов сои остались лишь 0,33 тыс га, сильно сократились посевные площади кукурузы и овощей открытого грунта.