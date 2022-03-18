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Госдума ужесточит ответственность за фейки

Госдума ужесточит ответственность за фейки

Депутаты Государственной думы разрабатывают вопрос о дополнительной ответственности за распространение ложной информации, которая наносит ущерб России. Об этом сообщил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев на митинге-концерте в Лужниках, посвященном Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

"Эта работа ведется, она (соответствующая поправка - ред.) будет приниматься, потому что в условиях информационной войны это по сути сотрудничество с врагом, это нанесение ущерба своему народу, своей стране", - заявил парламентарий.

Васильев подчеркнул, что за такие поступки должно быть предусмотрено наказание.

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