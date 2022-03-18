Макрон созвонится с Путиным через час

18 мар. 17:04

В пятницу, 18 марта, состоится телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

Согласно информации радиостанции France Info, переговоры глав государств начнутся примерно в 16:00 по парижскому времени (18:00 мск), передает ТАСС.

Как отмечается, Макрон собирается переговорить с Путиным в ходе поездки в По (департамент Атлантические Пиренеи), где вечером у президента Франции должна состояться встреча с избирателями.

По данным France Info, последний на данный момент телефонный разговор Эммануэля Макрона и Владимира Путина состоялся 12 марта.