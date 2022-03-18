Швейцария ввела запрет на поставки в Россию предметов роскоши

18 мар. 16:57

Швейцария запретила поставлять в Россию предметы роскоши, а также присоединилось к санкциям Евросоюза, объявленным ранее из-за событий на Украине. Об этом сообщило сегодня швейцарское правительство - Федеральный совет.

Правительство напомнило, что 15 марта ЕС ввел запрет на "транзакции с некоторыми госпредприятиями, а также запрет на предоставление кредитных услуг российским клиентам или организациям". "Федеральный совет 18 марта также принял эти меры, которые вступят в силу в ближайшие дни", - подчеркнули в Берне.

В правительстве также добавили, что "запрет экспортировать предметы роскоши - это составная часть этих мер", передает ТАСС.