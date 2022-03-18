Путин подписал указ о мерах  по обеспечению финансовой стабильности в России

18 мар. 16:50

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в России.

В документе, как сообщает пресс-служба Кремля, говорится, что российские банки, попавшие под санкции недружественных стран, до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-резидентов в рублях. Речь идет об обязательствах, возникших до введения ограничений.

Также, согласно указу, совет директоров Центробанка получает полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке, а также определять размер авансов в пользу нерезидентов.

"Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации полномочия по определению размера суммы операции, в пределах которого может осуществляться <...> предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров Центрального банка Российской Федерации", - говорится в документе.

Некоторые операции нельзя будет проводить без разрешения регулятора.

"Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица - нерезидента", - говорится в указе президента.