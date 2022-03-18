Хикмет Гаджиев: освобожденная Шуша стала дипломатическим центром

18 мар. 16:41

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил в пятницу в кулуарах мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, что сегодня освобожденный город является не только культурной столицей республики, но и дипломатическим центром.

Если взглянуть на весь период сотрудничества Азербайджана и ООН, то помощь всемирной организации была необходима стране в первые годы независимости. Сегодня же Азербайджан является страной, вносящей вклад в систему ООН и поддерживающей цели организации, сообщил Хикмет Гаджиев.

Юбилей партнерства Азербайджана с ООН отмечается в Шуше.

"Азербайджан стал членом ООН в марте 1992 года, а через два месяца город Шуша был оккупирован Арменией, разрушен и превращен в руины. Однако после победы Азербайджана в 44-дневной войне город Шуша был освобожден. Сегодня Шуша является культурной столицей Азербайджана, а также дипломатическим центром, где обсуждаются перспективы отношений между ООН и Азербайджаном, что имеет большое политическое, дипломатическое и символическое значение", - заключил он.