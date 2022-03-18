Инфоповод. Украинский кризис. Азербайджан и Армения. COVID-19 возвращается. Новруз 2022

18 мар. 17:30

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости со всего мира за неделю. Марина Лагутина расскажет о ситуации вокруг украинского кризиса, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о новой волне коронавируса в Китае и подготовке к празднованию Новруза.

Читайте о поствоенном развитии на Южном Кавказе:

https://vestikavkaza.ru/material/372647?page=2

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