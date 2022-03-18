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В Шуше состоялась презентация почтовой марки, посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН

В Шуше состоялась презентация почтовой марки, посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН

В Шуше представили почтовую марку, посвященную 30-летию партнерства Азербайджана и Организации Объединенных Наций (ООН).

Почтовая марка презентована на мероприятии в честь 30-летия членства Азербайджана в ООН.

Как отмечается, участники встречи прибыли самолетом в Физулинский международный аэропорт, а затем отправились в Шушу по "Дороге Победы".

Основная цель встречи – создание площадки для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития, обсуждение новых приоритетов и возможностей Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.

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