В Шуше состоялась презентация почтовой марки, посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН

18 мар. 16:34

В Шуше представили почтовую марку, посвященную 30-летию партнерства Азербайджана и Организации Объединенных Наций (ООН).

Почтовая марка презентована на мероприятии в честь 30-летия членства Азербайджана в ООН.

Как отмечается, участники встречи прибыли самолетом в Физулинский международный аэропорт, а затем отправились в Шушу по "Дороге Победы".

Основная цель встречи – создание площадки для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития, обсуждение новых приоритетов и возможностей Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.