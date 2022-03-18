Байрамов: празднование 30-летие членства Азербайджана в ООН в Шуше имеет символическое значение

18 мар. 16:29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, сообщил, что проходящая в Шуше праздничная конференция имеет символическое значение.

Как отметил глава ведомства, Баку придает большое значение провозглашенным ООН Целям устойчивого развития и устанавливает приоритеты для ЦУР по вопросам, которые стоят перед мировым сообществом в различных областях.

"Азербайджан ведет большую и системную работу для развития в этих сферах. Азербайджан проводит сегодня в Шуше специальную конференцию для обсуждения вызовов, стоящих перед миром как в постконфликтный, так и в постпандемический период, в контексте ООН. В ней принимают участие как руководители, представители различных государственных структур Азербайджана, так и руководители различных агентств ООН", - приводит его слова Trend.

Байрамов добавил, что данная конференция станет важной площадкой для обсуждения чрезвычайно ключевых тем и будет полезна для отношений Баку и ООН