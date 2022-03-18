Флаг ООН поднят в Шуше (ВИДЕО)

18 мар. 16:28

В пятницу в Шуше проходят мероприятия в честь 30-летия партнерства Азербайджана и ООН, в рамках мероприятий в городе был поднят флаг ООН.

Делегация ООН прибыла утром в Физулинский международный аэропорт, откуда отправилась в Шушу по "Дороге Победы". Основная цель визита - создание площадку для обсуждения путей партнерства Азербайджана и ООН в рамках Целей устойчивого развития. Также стороны обсудят новые приоритеты и возможности Азербайджана в постпандемических и постконфликтных реалиях.

Обсуждения на встрече пройдут в рамках двух панелей, на первой планируется рассмотреть современные вызовы и возможности в сфере Целей устойчивого развития в постконфликтный период, обменяться мнениями по вопросам обеспечения безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, использования потенциала "зеленой энергии", очистки территорий от мин, гуманитарной деятельности.

Вторая панель будет посвящена таким вопросам, как состояние мира после пандемии коронавируса, постпандемические реалии, оценка возможностей для снижения социально-экономического воздействия пандемии на глобальную среду, глобальные инициативы Азербайджана в этой области.