Баку призвал ООН к более активному участию в реконструкции освобожденных территорий

18 мар. 16:21

Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, призвал институты Организации к более активному участию в процессе реконструкции освобожденных территорий республики.

"Состоялись плодотворные обсуждения. Правительство само осуществляет работы по реконструкции, но вместе с тем нуждается в активной поддержке международного сообщества, донорской поддержке в этом процессе", - цитирует Гаджиева Trend.

Помимо этого, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что Баку ценит поддержку пострадавшим от конфликта территориям, а также призывает к активному участию в этом направлении. Азербайджан поддерживает цели устойчивого развития на глобальном уровне, добавил он.

Кроме того, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева подчеркнула, что ООН высоко ценит вклад и инициативы Азербайджана. "Мы и впредь будем продолжать активно работать с Азербайджаном", - сказала она.