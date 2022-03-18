Иран и Азербайджан договорились о преференциальной торговле

18 мар. 16:21

Иран и Азербайджан достигли соглашения о преференциальной торговле. Об этом заявил заместитель министра промышленности Ирана, генеральный директор организации по развитию торговли страны Алирза Пейманпак.

Замминистра отметил, что самым важным вопросом на сегодняшний день является развитии торговли между Тегераном и Баку. По его словам, для этого Ирану необходимо использовать транзитный потенциал Азербайджана, а Азербайджан должен использовать торговый потенциал Ирана.

"Иран может сыграть позитивную роль в расширении транзитных связей Азербайджана до Персидского залива, Индийского океана и Африки", - пояснил Пейманпак.

Говоря о сотрудничестве иранских и азербайджанских бизнесменов, он отметил, что они взаимодействуют не только в проектах двух стран, но и приступили к реализации совместных проектов в третьих странах.

Помимо этого, замминистра обратил внимание на то, что Иран может использовать потенциал Азербайджана на евразийском рынке. "Знакомство азербайджанских бизнесменов с рынками Евразии и СНГ может создать благоприятные условия для Ирана. Это очень важно для Ирана", - цитирует Пейманпака агентство APA.