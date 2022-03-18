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В Британии сообщили о скором "самоубийстве НАТО"

В Британии сообщили о скором &quot;самоубийстве НАТО&quot;

Сегодняшняя политика Вашингтона в отношении Москвы и ситуации на Украине приведет США к скорому упадку, заявил глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

Ранее он сообщал в Twitter, что США и Европа будут вынуждены заплатить огромную цену "за безумную и самоубийственную миссию НАТО" по сдерживанию России.

"Я не очень верю, что США получат в итоге выгоду из конфликта. Считаю, что все поступки Белого дома очень четко рисуют картину империи, которая находится в шаге от скорого упадка", - цитирует Галлоуэя РИА Новости.

По словам главы партии, пик мощи Америки остался в прошлом, а результатом санкций против РФ станут повышенные цены и недовольство жителей страны. При этом Европа не сможет поддерживать США и Великобританию, так как экономически зависимы от России.

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