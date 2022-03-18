ООН: Украину покинули почти 3,3 млн человек

18 мар. 16:14

С 24 февраля Украину покинули порядка 3,3 млн человек, сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

"Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля", - заявила Манту на брифинге.

На территорию России из общего числа беженцев прибыли 184,5 тыс человек, в Польшу прибыли почти 2 млн украинских беженцев.

Из 3,27 млн человек, уехавших с Украины за последние три недели, 162 тыс - иностранцы.

Население Украины превышает 41 млн человек.