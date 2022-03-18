Страны Балтии высылают российских дипломатов

18 мар. 15:58

В пятницу Литва, Латвия и Эстония сообщили о высылке нескольких российских дипломатов.

"Российский посол Алексей Исаков 18 марта был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту, объявляющую четырех сотрудников российского посольства нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, и предписывающую им покинуть Литву в течение пяти дней", - говорится в сообщении литовского МИД.

Эстония высылает трех дипломатов. "Эстония высылает трех дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине, которые нарушали Венскую конвенцию. Они напрямую и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России", - сообщает МИД страны.

В Латвии сообщили о высылке трех сотрудников российского посольства.

"Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу... Решение было согласовано с Литвой и Эстонией", - написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Кроме того, в Болгарии персонами нон-грата объявлены десять работников российской дипмиссии.