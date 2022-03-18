Почему Турция пытается помирить Россию и Украину?

18 мар. 16:15

С началом спецоперации на Украине многие ведущие державы пытались повлиять на Россию и остановить ее. Большинство из них делали это топорно. Вводя драконовские санкции, они требовали от Путина остановить боевые действия. Другие гиганты, как Китай и Индия особой активности не проявляли. Путина они не критикуют, но призывают к миру. На этом фоне заметно выделяется Турция. Ее президент Эрдоган пытается угодить одновременно и России, и Украине, и в то же время сыграть ведущую роль для прекращения кризиса.