Самарканд и Россию свяжут новые рейсы

18 мар. 15:46

Uzbekistan Airways запустит ряд новых рейсов из аэропорта Самарканда в Россию и ОАЭ.

В этом году планируется выполнять рейс между Самаркандом и Москвой три раза в неделю, и Петербургом - два раза в неделю, в Стамбул - три раза в неделю, в Ташкент - три раза в неделю, в Алматы - два раза в неделю.

В 2023 году маршрутная сеть расширится городами Шарджу и Красноярск. Также могут появиться рейсы из Самарканда в Сочи и Новосибирск.

В пятницу в аэропорту Самарканда был открыт новый терминал.

"В последние годы нашим правительством уделяется огромное внимание развитию транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе туризма. Открытие подобного современного комплекса – это невероятные возможности для нашей авиакомпании. Он позволит увеличить количество маршрутных частот, пассажиропоток в нашу страну, а также послужит увеличению числа транзитных пассажиров", - сообщил на торжественном открытии терминала председатель правления Uzbekistan Airways Илхом Махкамов.