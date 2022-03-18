В ВТБ считают, что российские банки вскоре могут понизить ставки по вкладам

18 мар. 15:38

Средние ставки по вкладам в российских банках составят 18-20%, считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

Сегодня Банк России сохранил ключевую на уровне 20% годовых. Ставка была увеличена с 9,5% до 20% 28 февраля.

"На сегодняшнее решение ЦБ РФ рынок предположительно отреагирует сохранением либо некоторым снижением ставок", - заявил Степочкин.

С 28 февраля банкам удалось привлечь достаточной объем средств, отметил он. "За последние три недели спрос на наличные со стороны населения существенно снизился и носит уже сезонный характер, при этом банкам удалось привлечь достаточный объем денежных средств в сберегательные продукты, обеспечив необходимый уровень ликвидности. <…> В результате средняя ставка по вкладам в ведущих банках России в ближайшее время будет находиться на уровне 18-20%", - приводит его слова пресс-служба ВТБ.