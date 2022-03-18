Снегопад в Стамбуле снова массово отменяет рейсы

18 мар. 15:05

В аэропортах Стамбула из-за сильного снегопада отменено 100 рейсов авиакомпании Turkish Airlines.

"Из-за плохих погодных условий было отменено 100 рейсов, запланированных на 19 марта в Стамбул и из него, в том числе 80 - в новый аэропорт и 20 - в хаб имени Сабихи Гекчен", - информирует авиакомпания.

В пятницу власти города из-за снегопада закрыли все государственные и частные школы, а также объявили выходной день для беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу посоветовал горожанам воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.