ЕАЭС перейдет на взаимные расчеты в нацвалютах

18 мар. 14:58

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил поэтапный переход в расчеты в национальных валютах при таможенных расчетах, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Очень важный вопрос, который обсуждался на заседании совета Евразийской экономической комиссии, - это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что для России отдельную важность представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях. "Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства", - добавил Решетников.