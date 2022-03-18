Собянин рассказал, сколько зарубежных компаний приостановили деятельность в Москве

18 мар. 14:51

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 300 иностранных компаний приостановили свою работу в столице.

"Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много – несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что судьбу компаний, временно приостановивших свою деятельность, будут решать владельцы, в то время как задача властей заключается в трудоустройстве граждан, попавших под сокращение. "В основном это хорошо квалифицированные, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях Москвы", - отметил глава города.

Собянин сообщил, что на сегодняшний день уровень безработицы в столице находится на исторически максимальном уровне.

"Москва и в целом страна испытывают экономические сложности, проблемы, в основном связанные с этим масштабным санкционным давлением. Можно сказать, что нам объявлена экономическая война. Конечно, люди беспокоятся о том, будет ли у них работа, сколько они будут получать, возникнет ли безработица при остановке предприятий, сокращении людей и т.д.", - сказал градоначальник, напомнив, что Москва пережила "достаточно серьезный период пандемии, когда такие же опасения были у москвичей, когда целый ряд предприятий начали масштабное сокращение, но мы достаточно быстро справились с этой ситуацией".