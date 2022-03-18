Бытовая техника в России подорожала на 50%, спрос вырос на 120%

18 мар. 14:49

За последние три недели крупная бытовая техника в России в среднем стала дороже на 50%, свидетельствуют данные исследования сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.

Аналитики сравнили цены в российских онлайн-магазинах по состоянию на 24 февраля и 14 марта, а также числа интернет-запросов по определенным категориям в этот период. Выяснилось, что спрос на технику для дома вырос в 2,3 раза, а цены на отдельные товары увеличились более чем на 100%.

Холодильники от российских и белорусских производителей "Бирюса" и "Атлант" подорожали в среднем на 57%, немецкий холодильник KGV 36NW1AR от Bosch - на 105%.

"Также значительно подорожали посудомоечные машины и варочные панели. Цены на посудомойки в среднем выросли на 48%, на варочные панели – на 91%. Спрос на эти товары тоже возрос: интерес россиян к посудомоечным машинам увеличился на 108,3%, а к варочным поверхностям – на 177,6%. Микроволновые печи показывают рост цен на 44% и рост спроса – 175,2%", - говорится в исследовании.

Спрос на стиральные машины вырос на 254,3%. "Средняя цена модели WLP20265 от Bosch выросла на 86% (с 25 596 рублей до 47 590 рублей), модели F-1096SD3 от LG – на 76% (с 22 044 рублей до 38 854 рублей), IWUB 4085 от Indesit – на 46% (с 15 614 рублей до 22 865 рублей)", - отметили исследователи.

Спрос на кондиционеры вырос почти на 234%, цена некоторых моделей увеличилась с 24 февраля на 52%.