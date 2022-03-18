Дефицита продуктов в России не будет, но цены вырастут

18 мар. 14:26

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил в пятницу, что российские аграрии обеспечат страну продовольствием, не нужно бояться дефицита продуктов.

"Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", - заявил Патрушев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Россия давно полностью обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой, сахаром, растительным маслом. "На складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев", - подчеркнул министр.

При этом исключать инфляционные риски нельзя, себестоимость товаров растет. "Российские производители работают в условиях постоянного повышения себестоимости, это не может не отражаться на розничных ценах. Исключать инфляционных рисков нельзя, но тем не менее будем работать над их минимизацией", - отметил Патрушев.