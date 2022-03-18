Соглашение Баку и Тегерана вынудит Армению подписать мирный договор?

На этой неделе из Армении приходит множество новостей об активизации работы властей над продвижением армяно-азербайджанского урегулирования и подготовкой текста мирного договора с Азербайджаном. Уже сегодня правящая партия "Гражданский договор" проведет закрытое заседание с участием главы МИД Арарата Мирзояна по предложенному Баку проекту мирного договора, среди принципов которого указаны безусловное взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, делимитация границы и открытие коммуникаций.



Почему всплеск интереса армянских властей к нормализации контактов с Азербайджаном происходит именно сейчас? Принципы мирного договора означают, прежде всего, закрытие сепаратистского проекта в Карабахе, однако готовности к этому с армянской стороны пока не видно – в таком случае что заставляет Армению не тормозить дипломатические процессы по привычке, а, наоборот, двигаться вперед, что для Еревана в вопросах отношений с Баку совершенно не свойственно? Ответ на эти вопросы стоит искать не в самой республике, где ничего нового не произошло, а у ее соседей.



Неделю назад правительства Азербайджана и Ирана заключили сенсационный Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей, согласно которому на иранской территории будет создан новый транспортный коридор между Зангиланским районом АР и Нахчыванской Автономной Республикой. Коридор будет состоять из автомобильной трассы, железной дороги, линий связи и электроснабжения, специально для его организации будут построены четыре моста через Араз – по два автомобильных и железнодорожных в точках въезда из Зангиланского района в иранскую провинцию Восточный Азербайджан и выезда из нее в Ордубадский район Нахчывана. Пункты пропуска будут принимать не менее 1000 грузовых машин в сутки



Таким образом Баку и Тегеран договорились о выполнении сразу нескольких региональных и макрорегиональных задач. Во-первых, Азербайджан получит прямой транспортный доступ к Нахчывану, выведя его таким образом из частичной блокады, в которой он находился в годы Карабахской войны и остается по сей день из-за нежелания Армении разблокировать коммуникации. Во-вторых, будет создан новый эффективный транспортный маршрут для перевозки грузов в направлении "Восток-Запад", к которому могут подключиться все страны Азии, включая и каспийские государства, и Пакистан, и Индия, и Китай. В-третьих, укрепятся азербайджано-иранские отношения, причем Иран получит от этого прямую выгоду за счет интеграции в глобальные цепочки движения товаров.



Но с точки зрения Армении этот меморандум в первую очередь означает альтернативу Зангезурскому коридору через армянский город Мегри, который точно так же должен был соединить Зангилан и Нахчыван. С первых же дней послевоенного времени Ереван использовал пункт 9 трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года для давления на Баку и политического торга. Режим Никола Пашиняна сначала отрицал саму возможность строительства Зангезурского коридора, затем отказывался называть эти дороги "коридором" и требовал установки таможенных пунктов на обоих участках армяно-азербайджанской границы, затем согласился на железнодорожную ветку взамен на открытие движения поездов из Армении в Иран через Нахчыван, но никак не мог согласовать автомобильную трассу. А главное, за все это время армянские власти не совершили никаких практических шагов по строительству своей части Зангезурского коридора, ограничиваясь заявлениями, требованиями и обещаниями.



Теперь же Азербайджан, договорившись с Ираном об организации того же самого маршрута, только по иранской земле в 5 км от армянской границы, может полностью прекратить переговоры с Арменией по Зангезурскому коридору. Азербайджан при этом ничего не теряет, поскольку уже уложенные рельсы в Физулинском и Джебраильском районах ведут как раз к той точке, где будут построены мосты на территорию Ирана. Напротив, для Азербайджана иранский маршрут интереснее армянского, поскольку у Баку с Тегераном налажены конструктивные отношения и иранские власти не только понимают свою выгоду от участия в региональных транспортных проектах, но и стремятся ее получить. Таким образом, Азербайджан может быть уверен в том, что коридор через Иран будет работать стабильно и безопасно, причем будет реализован в короткие сроки без необходимости вести дальнейшие сложные переговоры.



В том, что касается армянского маршрута, у Баку такой уверенности нет и быть не может, что доказывает 0% прогресса в армяно-азербайджанском урегулировании в 2021 году. На словах заявляя о готовности к диалогу, открытию коммуникаций и подписанию мирного договора, на деле Ереван продолжает вооружать боевиков в Карабахе и организовывать военные провокации как на границе двух стран, так и в зоне ответственности российских миротворцев. В этом месяце стрельба ведется ежедневно, хотя вместо нее должен вестись процесс интеграции карабахских армян в общество Азербайджана. В отношении открытия коммуникаций армянские власти придерживаются принципа "получи как можно больше и дай в обмен как можно меньше" и явно рассчитывают как рычаг влияния использовать стремление Баку организовать бесперебойную наземную связь с Нахчываном. Сейчас они настроены только на продолжение долгого торга.



Поэтому так оживились армянские власти на этой неделе: рычаг влияния на Баку исчез. Азербайджан, увидев, что толка из переговоров с Арменией не выйдет, предпочел договориться о нужном ему транспортном коридоре с Ираном, так что теперь вопрос открытия коммуникаций с по-прежнему враждебной страной отходит для него на второй план. Ереван же остался ни с чем: если Баку не нужны дороги через Мегри, значит, не получится обменять их на железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыван и открыть другие интересные Армении трассы в Азербайджан и Турцию. Теперь это задача Армении – убедить Азербайджан, почему он должен открывать те или иные коммуникации, теперь Ереван должен предлагать Баку что-то интересное и выгодное, чтобы не остаться в нынешней изоляции от международных торгово-экономических маршрутов.



Единственный выход в этой ситуации для Армении, если она желает развиваться, – согласиться на озвученные Азербайджаном принципы мирного договора. Давить на Баку Еревану больше нечем, можно лишь попытаться устроить самоубийственный реванш, однако новая война не только ожидаемо закончится разгромным поражением армянской армии, но и подорвет мотивацию Азербайджана к нормализации отношений с Арменией. Баку продолжает предлагать армянским властям решить дело миром, взаимно признать территориальную целостность и обязаться не нарушать ее, делимитировать границы и открыть коммуникации – и это не простой лучший, но единственный разумный выход для Еревана, если он в целом хочет жить, а не выживать в бесконечной бесплодной борьбе с современными реалиями Южного Кавказа.



Неделю назад Азербайджан и Иран показали Армении, что могут обойтись без нее для решения своих задач. Будем надеяться, что сейчас в Армении думают над тем, как вернуться в региональные процессы и вернуться конструктивно, пока соседи еще не утратили готовность к восстановлению связей.