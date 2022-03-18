Сможет ли Эрдоган помирить Путина и Зеленского?

С началом военной спецоперации на Донбассе многие ведущие державы пытались повлиять на Россию и остановить боевые действия. Большинство из них делали это топорно. Вводя драконовские санкции, они требовали от Владимира Путина прекратить огонь. Другие, как Китай и Индия, особой активности не проявляли. Путина они не критикуют, но призывают к миру. На этом фоне заметно выделяется Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается сыграть ведущую роль для прекращения кризиса, взаимодействуя и с российскими, и с украинскими властями. С этой целью он провел в Анталье встречу министров иностранных дел России и Украины, а затем отправил своего главу МИД Мевлюта Чавушоглу в Москву и Киев.

Посещение Москвы в момент, когда весь Запад обвиняет Россию в "агрессии" – достаточно смелый шаг. Ведь Турция – страна НАТО. Этим Эрдоган еще раз доказывает своему населению и другим странам, что он независимый игрок. На встрече с Лавровым Чавушоглу не просто обменивается рукопожатием, а тепло обнимает своего коллегу. Жесты говорят о том, что сегодня отношения России и Турции на очень высоком уровне. Настолько высоком, что даже многие тюркофобы вынуждены называть Эрдогана другом и надежным партнером. В этот непростой момент Турция нужна России как альтернативный торговый партнер и транзитный пункт для взаимодействия со странами, которые ввели против нас санкции.

Для Анкары Россия остается бездонным рынком для турецких строителей, поставщиком газа и главной страной, откуда в Турцию едут туристы. При этом мы все понимаем, что у двух стран есть политические разногласия: в Сирии, Ливии и Украине. Об этом прямо сказал Лавров на встрече с Чавушоглу. Но Лавров назвал позицию Анкары по спецоперации взвешенной. Российский министр имеет ввиду, что в отличие от своих натовских союзников Турция не ввела санкции против России. Москва также благодарит Анкару за ее соблюдение конвенции Монтре, регулирующей проход натовских кораблей в Черное море.

Любопытно, что киевские власти тоже благодарят Турцию за ее позицию, хотя она не пытается давить на Россию. На встрече в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "выразил Турции благодарность за непреклонную солидарность с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем".

"Наше государство высоко ценит дипломатические усилия Турции, чтобы вынудить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию и вывести свои войска с территории Украины. Я готов к продолжению диалога в формате министров иностранных дел Украины, Турции и России, если Россия будет настроена на серьезный диалог ради конкретных результатов", – сказал Кулеба.

Для Украины Турция так же важна экономически, как и для России. Перед спецоперацией турки подписали с украинцами договор о свободной торговле. Турция – один из крупнейших инвесторов в Украину, и на фоне российско-украинского кризиса турки потеряли уже почти $40 млрд. Анкаре нужно сохранить спокойствие на российском и украинском рынке, чтобы продолжать выгодный для себя бизнес. И этот бизнес особенно важен сегодня, когда сама Турция переживает инфляцию и экономический кризис.

Генеральная задача Эрдогана – остановить конфликт. Для этого турецкий президент считает, что нужно провести встречу президентов Украины и России. По словам Чавушоглу, после его поездок в Москву и Киев шансы на прекращение огня "немного возросли". По поводу встречи Путина и Зеленского турецкий министр напоминает слова своего президента о том, что Турция готова предоставить свою территорию для проведения такого саммита. Инициативы Турции на встрече Зеленского и Путина и подписании мира не останавливаются. Анкара предлагает, чтобы гарантами перемирия в Украине стали пять постоянных членов Совбеза ООН, плюс Германия и сама Турция. Чавушоглу добавил, что Россия "не возражает и может принять такое предложение".

В любом случае, надо сказать, что при всем старании Турции мир будет зависеть исключительно от решений Москвы и Киева. Россия уже озвучила свои условия: признание Крыма, Донбасса и нейтральный статус. Украина из трех пунктов пока согласилась лишь на последний, поэтому спецоперация продолжается. Турецкая сторона получила бы признание всего мира, если бы смогла у себя провести встречу Зеленского и Путина. А если бы они подписали там мирный договор, тогда Эрдогану можно смело вручить Нобелевскую премию мира. В любом случае, даже с сегодняшних позиций турецкий президент заслужил комплиментов как от Путина и Зеленского, так и от генерального секретаря НАТО за свои миротворческие усилия.