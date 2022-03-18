"Пикник "Афиши" в 2022 году отменен

18 мар. 13:59

Музыкальный фестиваль "Пикник "Афиши" не состоится в этом году из-за нестабильной ситуацией в мире.

"Пикника "Афиши" в этом году не будет. В нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно. У нас были огромные планы по проведению Пикника в двух городах (Москве и Петербурге), но, к сожалению, им не суждено сбыться в 2022-м", - сообщает пресс-служба фестиваля.

В будущем "Афиша" обещает провести лучшие концерты и фестивали. "Надеемся, что это самое будущее наступит в самое ближайшее время", - отметили в компании.