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Глава МИД Украины: Лавров – самый опытный дипломат в мире

Глава МИД Украины: Лавров – самый опытный дипломат в мире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов продолжать переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, отметив, что он является самым опытным дипломатом в мире.

"Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что он по состоянию на сегодняшний день дольше всего в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт. Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьезный, предметный разговор", - приводит его слова РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что все публичные нарративы необходимо оставлять за пределами переговорной комнаты, только тогда можно добиться результата.

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