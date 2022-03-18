Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

18 мар. 13:44

Совет директоров Банка России на очередном заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен", - отметили в Центробанке.

Напомним, 28 февраля ставка была повышена с 9,5% до 20%.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, говорится в сообщении.

Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к ужесточению условий кредитования, указывает регулятор.