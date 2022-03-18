Россияне не смогут купить новые модели iPhone

18 мар. 13:48

Новый iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air, которые ранее были представлены на весенней презентации, не будут продаваться на территории России. Об этом говорится в заявлении компании Apple.

Продажи iPhone SE в других странах стартовали 18 марта.

Источник на рынке смартфонов отметил, что Apple остановила продажу устройств и поставки новых девайсов в РФ, однако пока не ушла с российского рынка. В частности, пользователи в России по-прежнему могут обновлять iOS на своих устройствах, а магазин приложений AppStore продолжает функционировать. Apple также не прекращала оказывать сервисные услуги для россиян, передает ТАСС.