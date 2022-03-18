Масочный режим в Казахстане будет снят, если…

18 мар. 13:26

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, что в настоящее время в республике продолжают выявлять случаи коронавируса, поэтому требование носить маски в помещениях сохраняется.

"Коронавирусная инфекция диагностируется у 100 человек в сутки, поэтому отменено требование о ношении масок на открытом воздухе. В связи с распространением воздушно-капельным путем вирусных инфекций мы оставили требование ношения масок в помещениях, в том числе в офисах", - сообщила министр на брифинге СЦК.

Гиният напомнила, что раньше масочные режим в сезон распространения ОРВИ применялся в организациях здравоохранения и образования. "Сейчас этот режим сохраняется в связи с продолжающейся регистрацией случаев коронавирусной инфекции, с предстоящими праздничными днями", - добавила она.

"При улучшении эпидемиологической ситуации этот вопрос рассмотрит межведомственная комиссия", – отметила глава Минздрава.