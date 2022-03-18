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Израиль не верит, что США исключат КСИР из списка террористов

Израиль не верит, что США исключат КСИР из списка террористов

Израиль "отказывается верить", что США уберут Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из списка организаций, призванных террористическими на территории страны. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и министра иностранных дел Яира Лапида.

"КСИР - террористическая организация, убившая тысячи людей, в том числе американцев. Мы отказываемся верить, что американцы исключат ее из списка террористических организаций", - приводит текст заявления ТАСС.

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