Израиль не верит, что США исключат КСИР из списка террористов

18 мар. 13:33

Израиль "отказывается верить", что США уберут Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из списка организаций, призванных террористическими на территории страны. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и министра иностранных дел Яира Лапида.

"КСИР - террористическая организация, убившая тысячи людей, в том числе американцев. Мы отказываемся верить, что американцы исключат ее из списка террористических организаций", - приводит текст заявления ТАСС.