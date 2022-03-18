В России может появиться турецкий фастфуд Chitir Chicken

18 мар. 13:18

В конце мая 2022 года в России могут открыться первые рестораны турецкого фастфуда Chitir Chicken. Об этом сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник, приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка 5-6 недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мае", - цитирует Шакирова ТАСС.

По его словам, переговоры ведутся в рамках политики по привлечению в Россию новых брендов из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран, чтобы оперативно заместить компании, принявших решение приостановить свою работу.

Шакиров отметил, что на первом этапе Chitir Chicken собирается оперативно открыть 5-10 точек в Москве и других городах-миллионниках, однако компания также заявила о готовности продолжить развитие и запустить сеть до 500-600 ресторанов быстрого питания по всей России.

Глава Союза торговых центров подчеркнул, что речь идет об открытии ресторанов Chitir Chicken в пустующих площадях торговых центров, так как заявившие об уходе из России компании по-прежнему платят по договорам аренды. При этом он добавил, что иностранным коллегам будут поставлены жесткие условия, чтобы те в течение 1-2 недель сообщили, собираются ли они открываться. В том случае, если они не планируют возвращаться, их помещения займут другие арендаторы.