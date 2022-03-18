Стало известно, почему Burger King не приостановил деятельность в РФ

18 мар. 13:06

Сеть общепита Burger King не может прекратить свою работу в России из-за соглашений о франшизе, заявил президент компании Restaurant Brands International Дэвид Шир.

"Мы связались с основным оператором бизнеса в России и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать", - приводятся его слова в сообщении на сайте компании.

Шир отметил, что при создании соглашения о франшизе имеются долгосрочные обязательства и ответственность за совместное развитие бизнеса, и у компании отсутствуют какие-либо юридические положения, "которые позволяли бы в одностороннем порядке изменять договор, позволить любому из партнеров просто уйти или аннулировать все соглашение".

"Хотим ли мы немедленно приостановить всю деятельность Burger King в России? - Да. Можем ли мы сегодня приостановить работу? - Нет", - добавил он.