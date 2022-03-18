В портах Бельгии заблокировали грузы для России

18 мар. 13:04

Около 1,5 тыс контейнеров с грузами для России блокированы в настоящее время в портах Антверпена и Зебрюгге, сообщает издание DH со ссылкой на представителей таможенного и акцизного управления Бельгии.

Грузовые контейнеры могут быть отправлены в пункты назначения в России только если заинтересованные компании предоставят бумаги, свидетельствующие о том, что они не попадают под санкции ЕС. "В противном случае, если документы не вносят ясность, грузы подлежат физическому контролю", - рассказал глава таможенного и акцизного управления Кристиан Вандерварен.

С конца февраля таможенные службы Бельгии проверили уже более десяти тысяч грузовых контейнеров, сейчас в портах блокированы еще 374 партии грузов для России и шестнадцать партий поставок из России.

В таможенном управлении Бельгии полагают, что в ближайшее время число проверок и заблокированных грузов только увеличится.