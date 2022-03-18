Лавров об экономике России: мы выживем

18 мар. 12:50

Россия выживет и приспособится к новым обстоятельствам, рассчитывать можно только на себя и оставшихся союзников, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы выживем. Те меры, которые разрабатываются президентом и правительством, постепенно объявляются. Это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам", - заявил Лавров.

Министр напомнил, что Россия после 2014 года приобрела опыт, "который позволял нам рассчитывать на собственные силы", это важнейший урок из этого исторического периода. "Конечно, это сейчас даже по масштабу не сравнится с тем, чтобы было после 2014 года. Однако сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся с нами", - констатировал глава МИД в интервью RT.