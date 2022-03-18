Путин поговорил с канцлером ФРГ

18 мар. 12:47

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, звонок состоялся по инициативе германской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины. Президент России обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное для спасения мирных граждан, в том числе при помощи коридоров для выхода населения из зон боевых действий. Он также напомнил, что 17 марта из Мариуполя эвакуировали около 43 тыс человек.

Кроме того, российский лидер рассказал об ходе переговоров представителей России и Украины. "Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - добавили в пресс-службе.