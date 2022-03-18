Глава UFC выступил против политической цензуры в США

18 мар. 12:38

Президент UFC Дана Уайт возмутился политикой YouTube, который удалил подкаст FULL SEND, в котором принял участие бывший американский лидер Дональд Трампа. Уайт выступил в эфире шоу IMPAULSIVE.

Он подчеркнул, что во время во время подкаста Трамп говорил его авторам, что выпуск удалят. Уайт также отметил, что сегодня пришло время для поиска альтернативных платформ, не подверженных цензуре.

"Когда компания, корпорация или государство может просто прийти и сказать тебе, о чем говорить и о чем помалкивать - это страшная ситуация", - сказал глава UFC.